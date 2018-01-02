Нью-Йорк, США, 2 января, 2018, 20:19 — ИА Регнум. В США задержан 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве собственных родителей, сестры и друга. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

ЧП произошло в ночь на 1 января в городе Лонг-Бранч в штате Нью-Джерси.

По данным телерадиокомпании, подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинения в убийстве четырех человек и хранении оружия.

Отмечается, что стрельба в доме, расположенном примерно в 50 км от Нью-Йорка, велась из легально купленного оружия.

В настоящее время стражи порядка выясняют мотивы злоумышленника.

Читайте также: Учёные связали криминальное поведение с повреждениями мозга

А также: В США школьницу отправили в психбольницу на 25 лет за нападение на подругу