Вильнюс, 2 января, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Только 79% литовских семей и жителей, которые находятся в отношениях, заявили, удовлетворены личной жизнью. Хуже аналогичный показатель только в Болгарии. Такие данные опроса населения во всех странах ЕС приводит официальный орган Еврокомиссии — Евробарометр, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 января.

alex yosifov Болгария

Средний показатель по ЕС — 91%, а в лидерах жители Дании (99%), Мальты и Ирландии (по 97%). Отметим также, что сразу 25% жителей Литвы заявили, что в целом не счастливы, что живут в Литве. Это оказался худший показатель в ЕС.

В Литве социологическое исследования по заказу Евробарометра провела компания TNS LT.