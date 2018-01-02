Екатеринбург, 2 января, 2018, 19:49 — ИА Регнум. На Урале часть торговцев бросила не проданные ими ёлки. Об этом сообщают местные жители, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ель

Случаи образования ёлочных свалок выявлены, в частности, в Екатеринбурге и Челябинске. Зачастую они образовались именно там, где до 31 декабря были ёлочные базары.

Граждане уже выражают возмущение на форумах и в соцсетях. «Лучше бы малоимущим раздали!» — пишет один из уральцев. «Росли ёлки, росли, а теперь так просто пропадут…» — негодует второй гражданин.

Также граждане обращают внимание на одну из причин, по которой некоторые торговцы не смогли продать ёлки — на слишком высокие цены. «Один из продавцов торговал ёлками по 900 рублей. Если бы не жадничал и продавал дешевле, возможно, и сам бы заработал, и продал бы большую часть товара», — говорит один из жителей Екатеринбурга.

Отметим, подобные новогодние свалки — не редкость, они появляются практически каждый год. Впрочем, чиновники уже обещают провести проверки и, при подтверждении нарушения, наказать виновных.