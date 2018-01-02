Вильнюс, 2 января, 2018, 19:48 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 2 января, в первый будний 2018 года, вышла из строя единая социальная система SPIS, с помощью которой жителям обещали назначить обязательные пособия для воспитания детей — так называемые «детские деньги», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С 1 января 2018 года вступили правила, согласно которым на каждого ребёнка в семьях, вне зависимости от социального положения семьи, начисляется ежемесячно по 30 евро. Соответственно, эта сумма увеличивается пропорционально количества детей в семьях. Для того, что бы получить это пособие, необходимо зарегистрироваться на специальной платформе, которая и вышла из строя.

Зарегистрировать заявку на получение пособия можно и очным способом, через самоуправление.

Стоит также отметить, что появление «детских денег» улучшит положение не во всех семьях. До 1 января количество растущих в семьях детей вписывали в специальный коэффициент, который учитывался при высчитывании необлагаемого налогом минимума при получении зарплаты. В большинстве случаев он ровнялся как раз 30 евро за одного ребёнка. Такой расчёт ликвидировали с 31 декабря 2017 года. Таким образом, как критикуют власти Литвы в литовских СМИ, чиновники одной рукой дали «детские деньги», а другой ровно такую же сумму забрали, ликвидировав часть необлагаемого налогом минимума.