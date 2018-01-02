Казань, 2 января, 2018, 18:50 — ИА Регнум. В Татарии новогодние каникулы начались с дорожно-транспортных происшествий и джек-пота, который сорвал житель Казани. Ряд инцидентов произошёл накануне нового года.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Казанский кремль

Накануне нового года в Татарии зафиксирован транспортный инцидент. По данным местных СМИ, машинист грузового поезда, который ехал из Казани в Ульяновск, сбил двух стоящих на путях лошадей — от полученных травм они скончались. Со слов машиниста, он не заметил животных. Другое смертельное ДТП произошло на федеральной трассе 2 января в Пестречинском районе, где по предварительным данным грузовик столкнулся с катафалком и вылетел в кювет. По данным местной прессы, в результате погиб водитель катафалка.

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Ряд происшествий зарегистрирован в Казани. Перед новым годом неизвестный сообщил о минировании аэропорта, пассажиров эвакуировали. По данным СМИ, сообщение оказалось ложным, работа аэропорта была возобновлена через полтора часа.

В новогоднюю ночь двое жителей Узбекистана были задержаны за попытку пройти в резиденцию главы региона в Казани, сообщает портал «Про Казань». Отмечается, что они хотели отпраздновать там новый год и осмотреть резиденцию первого лица региона, так как раньше никогда не были в казанском Кремле. По данному факту проводится проверка.

Кроме того, новый год принёс жителю Казани 250 млн рублей выигрыша в лотерею «Русское лото». Другой житель Татарии выиграл загородный дом. Отметим, что в настоящее время обладателем крупнейшего в стране выигрыша считается жительница Воронежской области, которая получила 500 млн рублей.

Из приятных новостей — появление первых детей нового года. В Казани в новогоднюю ночь в Республиканской клинической больнице появились на свет 10 детей. Под бой курантов врачи приняли девочку весом 3150 г. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января родились четыре мальчика и шесть девочек.

Напомним, самые популярные имена, данные новорожденным в последнюю неделю декабря прошлого года, были Ева, Амир, Кирилл, Сафия, Карина, Иван, Самир, Асель, Амелия. Самые редкие имена — Сальма, Эмма, Лада, Адриан, Азиза, Расул, Дилия, Юзиля, Аристарх, Евсей. Всего за последнюю неделю года в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 357 детей: 178 мальчиков и 179 девочек. Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 48, самого юного отца — 21 год, самого зрелого — 52 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1640 граммов, максимальный — 4600 граммов. За неделю вступили в брак 199 пар, из них самым молодым невесте и жениху исполнилось по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 66 лет, самой взрослой невесты — 56.

Отметим, что в Казани первый день нового года оказался снежным: с улиц города вывезено 207 тонн снега. В уборке были задействованы 313 дорожных рабочих и 346 единиц специальной, а 2 января вышли 265 рабочих и 168 единиц специальной техники. Всего с начала сезона с улиц Казани было вывезено 198,5 тыс. снега.