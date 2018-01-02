Гдов, Псковская область, 2 января, 2018, 17:33 — ИА Регнум. В Псковской области в 2018 году 236 человек переедут из аварийного и ветхого жилого фонда в благоустроенные квартиры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, новое жильё получат жители 21 дома в городе Великие Луки и в Гдовском районе. Эти дома были признаны аварийными до 2012 года, но не вошли в программу переселения, завершённую в 2017 году.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

Общая аварийная площадь составляет почти 5 тыс. кв метров. Правительство Российской Федерации планирует направить в регион на эти цели более 100 млн рублей.

Для жителей Великих Лук власти будут приобретать готовые квартиры в новостройках. В Гдовском районе выбирают участок под строительство многоквартирного дома для переселенцев.

Отметим, что Гдовский район впервые примет участие в программе переселения из аварийного жилого фонда. Ранее проблему аварийного жилья в Гдове, которая не решается десятилетиями, поднимало региональное отделение партии «Яблоко». Местные депутаты-яблочники выяснили, что жильё, признанное аварийным ещё в 2011 году, не было включено в программу из-за нерадивости местных чиновников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на досрочных выборах главы района в ноябре 2017 года в Гдовском районе победу одержал кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов.

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Всего, по данным комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 2013—2017 годах в Псковской области было расселено 57 тыс. кв. метров аварийного жилья, построено 46 многоквартирных домов, а в новые благоустроенные квартиры переехали почти 4 тыс. человек. На эти цели было направлено около 2 млрд рублей.

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