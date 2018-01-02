Киев, 2 января, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Биометрический контроль на украинской границе за первые сутки после его введения прошли около 1 тыс. 900 граждан России. Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

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«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3,3 тыс. иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1,9 тыс. — граждане РФ, — сказал он. — Система работала без сбоев».

При этом Слободян добавил, что иностранные граждане «спокойно реагируют» на нововведения, каких-то «конфликтных ситуаций или провокаций также не было».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года пограничники Украины запустили полноценный биометрический контроль для граждан из 71 страны, включая РФ.

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