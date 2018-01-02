Рига, 2 января, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали журналиста российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева в Риге. Об этом рассказал сам сотрудник СМИ в интервью радио Baltkom.

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«Я вчера (1 января) прилетел в Ригу, — говорит журналист. — В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию».

При этом Курлаев добавил, что он с 2015 года является в Латвии «нежелательной персоной», и с тех пор у него пожизненный запрет на въезд.

«Также, там (в бумагах) было сказано что-то об угрозах государству», — заявил журналист.

Находящийся в полиции Курлаев считает, что власти Латвии могут его депортировать из страны, пишет Mixnews.lv.

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