Варшава, 2 января, 2018, 16:08 — ИА Регнум. В Польше вандалы напали на офисы политической партии «Право и справедливость», они заклеили замки и оставили на двери политические надписи, об этом сообщил 2 января портал Dziennik.

Эмблема партии «Право и справедливость»

Офисы принадлежат политикам Лукасу Шрайберу и Косме Злотовскому, злоумышленники запечатали замочные скважины замков неизвестным веществом.

«У тебя кровь на руках, Пётр Щенсны умер из-за тебя!», — такую надпись вандалы оставили на двери офиса Лукаша Шрайбера.

Политики обвинили в произошедшем представителей оппозиции. С ними согласился министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак.

«Новый год, но к сожалению, (мы столкнулись со — ИА REGNUM ) старой практикой сторонников тотальной оппозиции. Еще один офис члена Европарламента — Космы Злотовского подвергся нападению», — написал в Twitter Лукас Шрайбер.

Напомним, польская организация «Право и справедливость» является консервативной политической партией, на парламентских выборах 2015 года она получила 37,6% голосов и 235 мандатов из 460.