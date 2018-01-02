Луганск, 2 января, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) украинских военных обнаружила вблизи линии соприкосновения в Донбассе милиция Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 2 января Луганский информационный центр.

Vadim Indeikin САУ «Гвоздика»

В нарушение Минских соглашений вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили вблизи линии соприкосновения танки и САУ «Гвоздика».

Отмечается, что ВСУ систематически нарушают условия размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения между противоборствующими сторонами. Тем самым украинские военные наращивают военный потенциал своих подразделений в зоне конфликта.

«Установлено, что в районе населенного пункта Дмитровка Новоайдарского района на удалении 17 км от линии боевого соприкосновения располагаются восемь танков из состава танковой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оборонного ведомства ЛНР, на территории железнодорожного депо населенного пункта Попасная на удалении 5 км от линии боевого соприкосновения находятся две единицы САУ 2С1 «Гвоздика».

Напомним, 28 декабря пресс-служба Вооруженных сил ДНР отметила, что за сутки украинские войска пять раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР).

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Согласно информации из ДНР, ВСУ применили минометы калибра 120 мм для обстрела пяти населенных пунктов республики. Кроме того, ВСУ использовали ручные противотанковые гранатометы, станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы, легкое и крупнокалиберное стрелковое оружие.