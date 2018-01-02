Москва, 2 января, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая высказалась по поводу празднования на Украине дня рождения Степана Бандеры, по её мнению эти мероприятия больше напоминают поминки страны, её слова 2 января передали «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

"Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины», — сказала политик.

Также Яровая отметила, что настойчивое вживление в сознание подрастающего поколения «гена Бандеры» выглядит зловеще.

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По её мнению, подобные процессы, происходящие в стране, дают украинскому народу «еще более удручающие перспективы», чем те, которые он имеет сегодня.

Напомним, прославлять Степана Бандеру на Украине вышли более 6,5 тыс. человек, факельные шествия прошли, в том числе, в Киеве и Одессе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинский нацизм стал неотъемлемой частью государственной идеологии Украины и его необходимо признать преступным на международном уровне.