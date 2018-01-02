Президент России поздравил с днём рождения хореографа Юрия Григоровича
Москва, 2 января, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Народный артист СССР Юрий Григорович 2 января отмечает день рождения. С праздничным событием известного хореографа поздравил президент России Владимир Путин, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства в своём поздравлении отметил бесценный вклад Григоровича в развитие традиций русского балета.
«Вы всегда трудитесь увлечённо, с полной самоотдачей, своим подвижничеством вносите бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства, и каждая Ваша работа — уникальна», — говорится в телеграмме.
Президент России пожелал Народному артисту СССР здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.
Напомним, Юрий Николаевич Григорович — Герой Социалистического Труда, Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, двух Государственных премий СССР, Государственной премии России и двух премий правительства России, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
Григорович — один из самых выдающихся хореографов XX века, автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также автор редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.