Москва, 2 января, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В 2018 году российские граждане должны ожидать роста цен на топливо, одной из его причин станет то, что с 1 января 2018 года увеличится размер акцизов, об этом 2 января сообщил портал «Экономика сегодня».

На АЗС

Как ранее сообщил Росстат, средняя цена бензина в России по состоянию на конец 2017 года составила 38,87 рубля за литр, что касается дизельного топлива, то оно продавалось дороже 40 рублей за литр.

Результаты исследования показывают, что за год цена бензина увеличилась на 6,8%, в денежном выражении — на 2,5 рубля. В то же время цена дизельного топлива выросла на 8,5% (на 3,4 рубля).

Автор заметки пишет, что показатели роста цен оказались больше объявленных темпов инфляции. Он отмечает — по мнению некоторых экспертов, цена на топливо может вырасти до 55 рублей за 1 л. Есть мнение, что на цены окажут влияние президентские выборы.

Однако большинство аналитиков все-таки считает, что в 2018 году стоимость топлива будет увеличиваться в соответствии с темпами инфляции.

Напомним, глава министерства финансов Антон Силуанов ранее сообщал, что на двойное повышение акцизов правительство России пошло для того, чтобы получить дополнительные средства на постройку в России новых трасс и инфраструктуры.