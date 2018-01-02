Москва, 2 января, 2018, 14:31 — ИА Регнум. С наступившим Новым годом жителей России поздравило Министерство обороны страны, видеоролик со щенками служебных собак опубликован 1 января на Youtube-канале ведомства.

Щенок

На кадрах видео показан процесс обучения щенков и взрослых служебных собак 170-го учебного центра служебного собаководства Вооружённых сил России.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении поблагодарил военнослужащих, боровшихся в Сирии с террористами.

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Глава Минобороны страны подчеркнул, что в 2017 году было многое сделано для обороноспособности страны.