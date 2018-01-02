Анкара, 2 января, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек заявил, что республика собирается в 2018 году выпустить облигации в рублях и юанях, сообщает 2 января турецкое здание Gercek Undem.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В 2018 году Анкара собирается проверить рублевый рынок облигаций, сообщил Шимшек.

«Мы сейчас нацелены на новые страны с серьезными фондовыми накоплениями. Мы изучили рынок рублевых облигаций, первая реакция положительная, в 2018 году мы попробуем предложить наши облигации», — заявил Шимшек.

Кроме того, по словам Шимшека, Турция собирается выпустить облигации в китайской национальной валюте.

«Мы решили выйти на рынок облигаций в Китае. Мы будем развивать наши отношения через финансовые операции с китайским банком ICBC», — добавил вице-премьер Турции

Напомним, 13 декабря ИА REGNUM сообщало, что Турция в 2018 году собирается увеличить российский турпоток. Эксперты турецкой авиационной отрасли планируют, что турпоток из России вырастет на 15−20%.

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Турецкие эксперты считают, что в 2017 году в страну прибыли не менее 5 млн российских туристов, и это не предельная цифра.