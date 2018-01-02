Сан-Франциско, США, 2 января, 2018, 12:53 — ИА Регнум. В Сан-Франциско (штат Калифорния, США) произошел дорожный инцидент с участием грузовика, в результате происшествия пострадали семь человек, об этом 1 января сообщил телеканал CBS.

Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США Грузовик

ДТП произошло днём 1 января 2017 года, фургон сбил пешеходов и протаранил несколько автомобилей.

В числе жертв оказались два пожилых гражданина США, один из них получил серьезные травмы и был госпитализирован. В одном из автомобилей передвигалась семья из пяти человек, к счастью, все они не получили серьезных травм.

«Водитель сейчас помещен под стражу, мы пока не допрашивали его, поскольку он разговаривает на кантонском диалекте. Мы ждем, когда прибудет сертифицированный переводчик», — рассказал журналистам один из полицейских.

Читайте также: Новый год начался в США с очередей в аэропортах

Как позже пояснили корреспондентам телеканала представители полиции, похоже, что после ДТП водитель пытался скрыться с места происшествия, но охраннику одной из компаний удалось задержать его.

Напомним, ранее таможенная и пограничная служба США сообщила о том, что 1 января в некоторых аэропортах страны случился сбой работы системы обработки данных, из-за этого образовались очереди из пассажиров, которые прибыли в страну. Впоследствии представители службы отметили, что случившееся имеет техническую природу.