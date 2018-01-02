Оренбург, 2 января, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области завели уголовное дело по факту гибели семерых человек, среди которых были три ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Oren.sledcom.ru На месте трагедии

На место трагедии выехал губернатор Оренбуржья Юрий Берг. Там он проводит оперативное совещание с участием руководства района, областного управления МЧС России и прокуратуры.

Известно, что ЧП случилось вечером 1 января. Как ранее сообщало ИА REGNUM, погибли семь человек. Уже установлено, что в доме находились трое мужчин, женщина 42 лет и трое её детей возрастом пять, шесть и 16 лет. По данным СКР, был накрыт праздничный стол — отмечали Новый год.

Хозяйки дома в момент трагедии не было на месте. Установлено, что дом отапливается газом с помощью газовой горелки в печи. При этом задвижка печи дымохода была открыта не полностью. Это привело к тому, что дом оказался наполнен угарным газом. Возможно, это и привело к трагедии.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Отметим, это не единственный подобный случай на Урале за 1 января. Пять человек погибли в Курганской области.

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