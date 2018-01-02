Москва, 2 января, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Российский боец Хабиб Нурмагомедов и известный ирландец Конор Макгрегор обменялись в сети взаимными оскорблениями, первым начал Макгрегор, он опубликовал на своей странице в Twitter комментарий по поводу последнего боя российского спортсмена.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Поединок

Накануне Нурмагомедов сразился с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой, бой проходил в рамках турнира UFC 219.

«Этот Дагестанец был собачьим д… мом в ту ночь, вы все придурки», — написал Макгрегор.

Спортсмен также добавил, что если ему заплатят, то тогда «Король вернется» на ринг.

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Нурмагомедов решил ответить заносчивому ирландцу, но не стал тратить много слов, он написал «Заткнись» и прикрепил к сообщению эмодзи «петух».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов выступает под эгидой UFC в легком весе, в декабре 2017 года она занял второе место в официальном рейтинге организации. Также он является двукратным чемпионом мира по боевому самбо. Чемпионом Европы по панкратиону.