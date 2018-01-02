Чебоксары, 2 января, 2018, 09:27 — ИА Регнум. В Чувашии новогодняя ночь прошла без крупных происшествий. Произошло два пожара, один из которых унёс жизнь человека, есть раненые в результате запуска пиротехники. В Чебоксарах на Красной площади собрались более 3 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Новый год на Красной площади в Чебоксарах

Всего в Чувашии в охране общественного порядка при проведении праздничных мероприятий было задействовано порядка 1 тыс. сотрудников полиции, бойцов Росгвардии и народных дружинников.

По данным полиции, в новогоднюю ночь было зарегистрировано меньше преступлений, чем в обычные дни. Причиной ряда происшествий стало нарушение правил применения пиротехнических изделий. Одно из первых ЧП произошло около часа ночи в Чебоксарах во дворе дома по улице Чапаева во время запуска пиротехники в несанкционированном месте: в результате, по данным правоохранителей, получили травму 35-летний житель города и его 8-летняя дочь. По информации полиции, пиротехнику запустил 16-летний подросток, в настоящее время проводится проверка.

«Кроме того, сигнальная ракета, выпущенная 32-летнем чебоксарцем, залетела на балкон дома по улице Чернышевского в Чебоксарах, в результате чего произошло возгорание. Полицейские помогли эвакуировать жильцов подъезда из-за сильного задымления, никто не пострадал», — говорят в полиции.

Предполагаемый виновник происшествия установлен, идет проверка.

Отметим, 31 декабря выявлено 19 фактов нарушений при реализации пиротехнических изделий.

В новогоднюю ночь в Чувашии произошло два пожара, один человек погиб. Как сообщили ИА REGNUM в ГКЧС республики, общий материальный ущерб составил более 0,4 млн рублей. Первое возгорание зарегистрировано в 04:28 часов в охотничьем домике в Алатырском районе. Огнем повреждена внутренняя отделка. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, предварительный материальный ущерб составил 250 тыс. рублей.

Примерно через час загорелся жилой дом в одном из сёл Аликовского района. В результате пожара погиб один человек. Причина пожара устанавливается. Предварительный материальный ущерб составил 150 тыс. рублей. По данному факту следователи СУСК по Чувашии проводят доследственную проверку.

«Устанавливаются причины возгорания и смерти погибшего. Решается вопрос о назначении медицинской и пожаро-технической экспертиз», — сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

В Чебоксарах общественный порядок и безопасность в новогоднюю ночь были обеспечены «в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано», говорят в мэрии столицы республики. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников. По данным администрации, на Красной площади новый год встретили более 3 тыс. жителей и гостей столицы.