Барнаул, 2 января, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Если бы не сотрудники ГУ МЧС РФ по Республике Алтай и не сотрудники Сайлюгемского парка, одинокий лебедь, по неизвестной причине оставшийся на зимовку в окрестностях села Кош-Агач на озере Финское, наверняка погиб бы. Ведь пребывание птицы на практически замерзшем озере 40-градусные морозы, осложняли местные собаки. Но судя по информации сотрудников Сайлюгемского парка, сейчас благородной птице, которую спасатели назвали Лёвой, ничего не угрожает, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Республике Алтай Операцию по спасению лебедя-одиночки в Республике Алтай взяли себя сотрудники пожарной части

При первичном осмотре ветеринары не нашли видимых ранений и повреждений, поэтому «Серую шейку» доставили в природный заказник «Лебединый», где находится единственный в Сибири водоем зимовки лебедей-кликунов. Именно там орнитологи выяснили, что Лёва — самка.

Соцсети. Алексей Тырышкин Орнитологи выяснили, что Лёва — самка. Озеро Светлое. Алтайский край

Известный орнитолог Алексей Эбель констатировал, что это двухлетняя особь, и она весьма истощена, вероятно птица получила какую-то травму, однако видимых признаков повреждений не обнаружено.

«Лебедь поступил на озеро Светлое (Лебединое) в достаточно истощенном состоянии. Маховые перья сильно истрёпаны и загрязнены, вероятно, была какая-то травма левого бока и крыла, однако все кости целы. Птица могла зацепиться за провода и упасть — такое часто происходит. Возможно ослаблена по причинам какой-то болезни. Мы решили не подвергать самку стрессам дополнительными исследованиями и выпустили на озеро к остальным лебедям. Радует, что она хоть и худая, но очень бойкая», — пояснил орнитолог.

Известно, что после выпуска птица, окольцованная номером 3К22, уплыла на дальний конец озера, долго купалась и чистила перья — приводила себя в порядок, чтобы не выделяться на фоне белоснежных сородичей.

«Кош-агачский лебедь Лёва жив-здоров, влился в зимующую компанию, отмылся и продолжает Алтайскую зимовку на краю тумана», — известил Алексей Эбель.

Если весной он не встанет на крыло и вновь отстанет от стаи, ученые планируют провести рентген-обследование и выяснить причины, по которым птица не может летать.

Напомним, озеро Светлое (Лебединое) расположено в Советском районе Алтайского края, является памятником природы. Из-за обилия ключей, бьющих со дна и питающих водоем теплой водой, озеро не замерзает даже в 40-градусные морозы — температура воды не опускается ниже + 5−6 градусов. Популяция зимующих здесь лебедей насчитывает около 350 особей.

Как и в небольшой трогательной истории Мамина-Сибиряка про «Серую шейку», которую по счастливой случайности нашел охотник и решил забрать её с собой в дом, к маленьким внукам, алтайскому лебедю теперь тоже ничего не угрожает. ИА REGNUM уже извещало, что операцию по спасению лебедя-одиночки взяли себя сотрудники пожарной части. После этого он некоторое время обитал на птичьем дворе одного из спасателей.