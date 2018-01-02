Чебоксары, 2 января, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Минфин Чувашии опубликовал предварительные данные исполнения республиканского бюджета за 2017 год. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, доходы достигли почти 44 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По оперативным данным, объём поступлений в республиканский бюджет за прошлый год вырос на 6,3% — до 43 965,1 млн рублей. В том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые) увеличились на 4,1% — до 26 708,4 млн рублей.

Поступление налоговых доходов в республиканский бюджет составило 25 717,5 млн рублей, что на 4,3% выше уровня 2016 года. В том числе налог на прибыль организаций вырос на 2,4% и составил 7 580,4 млн рублей, налог на доходы физических лиц увеличился на 11,9% и достиг 8 724,1 млн рублей, поступления налога на имущество — с ростом на 8,7% и составил 3 530,3 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета за 2017 год составили 43 867,6 млн рублей, в том числе на социальную политику потрачено 11 682,5 млн рублей, развитие образования — 12 212,2 млн рублей, национальную экономику — 9 895,9 млн рублей, здравоохранение — 3 628,6 млн рублей.

Бюджет исполнен с профицитом в 97,5 млн рублей.