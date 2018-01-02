Москва, 2 января, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Автор цикла романов о сыщике Эрасте Фандорине Борис Акунин 1 января опубликовал на своей странице в Facebook первую главу новой книги, которая будет носить название «Не прощаюсь».

Dmitry Smirnov Борис Акунин

«Последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина» выйдет только в феврале, но вот первая глава книги», — сообщил Акунин своим читателям.

Он сказал, делает им новогодний подарок, добавив, что его новая работа расскажет о том, что произошло со знаменитым сыщиком в черном-черном городе.

Напомним, новая книга Бориса Акунина выйдет в продажу 8 февраля 2017 года — ровно через 20 лет после того, как свет увидел первый роман серии «Азазель».

Читайте также: Лев Данилкин назван лучшим писателем года

Как пояснял автор, эта книга была написана в жанре «конспирологического детектива». Она рассказывала о приключениях молодого Фандорина, которому на момент описываемых событий было всего 20 лет.

На данный момент по книгам Акунина выпущено четыре фильма: «Азазель», «Турецкий гамбит», «Статский советник» и «Декоратор».