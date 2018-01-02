Новосибирск, 2 января, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Новосибирские власти в 2018 году пообещали развивать человеческий капитал и заняться повышением качества бюджетных решений. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из приоритетов, которые обозначил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Новогодний Новосибирск

Отметим, что Андрей Травников возглавил Новосибирскую область осенью 2017 года после отставки Владимира Городецкого. Указом президента Городецкий досрочно покинул пост 6 октября, в тот же день Владимир Путин назначил врио губернатором Травникова. Именно смена главы региона и события, которые привели к ней, названы многими новосибирскими экспертами в числе главных событий прошедшего года.

Читайте также: Новосибирск против: за что боролись новосибирцы в 2017-м и кому проиграли

Люди

В 2018 году Андрей Травников намерен «ориентироваться не только на собственные достижения и результаты, но и на достижения регионов-лидеров». И в приоритете — развитие человеческого капитала, развитие системы поддержки семей с детьми, повышение привлекательности жизни в регионе. В сфере общего образования решено сосредоточиться на модернизации материально-технической базы школ, повышении уровня и качества образовательного процесса за счёт передовых стандартов и технологий обучения.

«Мы выстраиваем систему подготовки высококвалифицированных кадров, формируем единую непрерывную систему образования», — отметил Травников.

Промышленность

Одним из приоритетов на 2018 год врио губернатора назвал развитие промышленности. В 2018 году в Новосибирской области планируется продолжить реализацию программы реиндустриализации экономики до 2025 года. Сильной стороной экономической политики региона, по мнению Травникова, является развитие индустриальных и технологических парков и формирование промышленных кластеров. А потому работа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и совершенствованию работы с инвесторами будет продолжена.

АПК

В сфере агропромышленного комплекса глава области считает важным развитие логистики, современной производственно-сбытовой инфраструктуры, создание в регионе полного цикла переработки продукции. Кроме того нужны реализация новых проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, развитие практики сельскохозяйственной кооперации, стимулирование потребления местной продукции.

Качество жизни

Ещё один приоритет на 2018 год — качество жизни и окружающей среды. Для того чтобы привлечь и, главное, удержать умных, энергичных людей в регионе, по мнению Андрея Травникова, необходимо создать инфраструктуру высокого качества жизни. А для этого необходимо значительно увеличить инвестиции в сферу жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, благоустройства и экологии.

«Решая задачи по повышению качества жизни в регионе, особое внимание мы должны уделять Новосибирску. Он является не просто административным центром нашего региона, а столицей Сибири, — сказал Травников, подчеркнув, что именно поэтому развитие муниципалитета должно быть выделено как приоритет в новой редакции Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года.

Инновации

Четвёртым приоритетом названо лидерство региона в инновациях.

Новосибирские власти неоднократно подчёркивали, что сегодня область занимает лидирующее место среди регионов страны по основным характеристикам научного потенциала. Однако по числу использованных в производстве передовых технологий регион отстаёт.

«Считаю необходимым обеспечить лидерство нашего региона по внедрению технологических инноваций, для этого есть все условия и соответствующая инфраструктура, нужно только эффективно её использовать», — заявил глава области.

Бюджет

Одним из приоритетов всех уровней власти Новосибирской области в 2018 году должно стать повышение качества бюджетных решений. Без укрепления доходной базы, считает Травников, бюджетов всех уровней не удастся решать задачи развития региона.

«Для поступательного развития требуется реальная консолидация усилий органов власти, активных общественных групп, бизнеса (инвесторов). Это единственный способ обеспечить развитие региона, рост экономики и благополучия населения. Консолидация возможна вокруг программы перемен. Они обязательно будут в Новосибирской области. Мы должны нацеливаться на реальное обновление процессов, подходов к работе и новые стандарты качества, которые требуют люди», — подытожил Андрей Травников.

Перемены регион, действительно, ждут. И не малые. Одним из важных политических событий в Новосибирской области в 2018 году будут выборы губернатора. Они пройдут в сентябре. Пока что главными кандидатами называются врио главы области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Не один из них пока что прямо не заявлял о своём намерении участвовать в выборной кампании. Хотя эксперты говорят об их выдвижении как о деле решённом и считают, что кампания будет конкурентной и интересной.

Сами же жители региона, как ранее сообщало ИА REGNUM, надеются, что в 2018 году разум возобладает, и «мы сможем построить социальное государство, которое ценит и бережёт своих граждан».

Отметим, что прогнозируемый объём собственных доходов бюджета Новосибирской области на 2018 год — более 119,7 млрд рублей, расходов — свыше 121,28 млрд рублей. Дефицит носит технический характер.