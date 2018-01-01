Вашингтон, 1 января, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа намерена оказать поддержку участникам митингов в Иране. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс на странице в соцсети Twitter.

Michael Vadon Майк Пенс

«Пока Дональд Трамп является президентом США, а я — вице-президентом, США не повторят постыдных ошибок прошлого, когда другие оставались в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа в борьбе с жестким режимом», — написал Пенс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Иране вспыхнули в конце декабря 2017 г. Первоначально протестующие предъявляли претензии к властям страны по поводу «ухудшающегося экономического положения», но впоследствии они выдвинули антиправительственные лозунги.

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