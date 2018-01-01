Киев, 1 января, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Тело украинской правозащитницы Ирины Ноздровской нашли в реке в Киевской области. Об этом заявил глава профсоюза МВД Илья Кива телеканалу «112 Украина».

Stefano Brivio

«Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи, уточняются новые версии по этому происшествию», — говорит Кива.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не исключают, что убийство Ноздровской может быть связано с ее с профессиональной деятельностью.

Кива также добавил, что родственники правозащитницы уже оповещены о случившемся.

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