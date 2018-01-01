Оренбург, 1 января, 2018, 22:41 — ИА Регнум. По факту гибели семерых человек в Курманаевском районе Оренбургской области проводится проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Оренбургской области.

ЧП произошло 1 января в жилом доме в селе Скворцовка.

«Обнаружены тела семерых человек, в том числе троих несовершеннолетних детей, — говорится в сообщении. — Их личности устанавливаются».

По предварительным данным, причиной смерти людей стал угарный газ, который заполнил помещение из-за того, что задвижка печи дымохода была открыта не полностью.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

«Будут назначены судебно-медицинские экспертизы, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

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