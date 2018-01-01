Днепропетровск, Украина, 1 января, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Украинские радикалы в ночь на 1 января осквернили памятник борцам за установление советской власти в Днепропетровске (Днепр). Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Памятник и территория вокруг исписаны надписями (…), а фамилии погибших комиссаров наведены красной краской», — передает вещатель.

Ответственность за этот акт вандализма уже взяла на себя одна из украинских праворадикальных группировок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в 2014 г. к власти в Киеве пришли украинские националисты, которые устроили так называемый ленинопад — массовый снос памятников Владимиру Ленину как символ разрыва с советским прошлым.

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