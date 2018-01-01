Москва, 1 января, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за распространение наркотиков на территории воинских частей (ВЧ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Минобороны России

«Федеральным законом статья 228.1 УК РФ (…) дополняется новым квалифицирующим признаком, в соответствии с которым предусматривается повышенная ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный на территории ВЧ», — говорится в сообщении.

Так, согласно новому закону, сбыт наркотиков в ВЧ будет караться сроком заключения от 5 до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм.

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