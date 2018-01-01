Екатеринбург, 1 января, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Первые часы нового 2018 года десятки тысяч человек встретили на открытых площадках. В Екатеринбурге ледовый городок на площади 1905 года собрал более пяти тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

God2018.su Ледовый городок в Екатеринбурге

По информации пресс-службы мэрии, в 23:30 31 декабря 2017 года началась шоу-программа. Затем собравшиеся увидели на большом экране поздравление президента России Владимира Путина и хором отсчитали последние секунды теперь уже ушедшего года.

Массовыми были новогодние гулянья и в других городах большого Урала. Примечательно, что в Челябинске и Перми на главных ёлках до сих пор установлены красные пятиконечные звёзды. Отметим, во времена Советского Союза они были одним из основных украшений главных и не только городских ёлок. После распада СССР от пятиконечных красных звёзд на ёлках стали постепенно отказываться. В Екатеринбурге, Тюмени, Оренбурге, Ханты-Мансийске и Салехарде, например, от них уже отошли.

Пока шло новогоднее веселье, где-то рядом происходили трагедии. В Тюменской области случилось несколько пожаров, в том числе в жилых домах. Несколько частных домов сгорело в Свердловской области. В Сосновском районе Челябинской области пожар унёс жизнь мужчины.

Отметилось вхождение в 2018 год и различными ДТП. В Краснотурьинском районе Свердловской области за несколько минут перед Новым годом сгорел бензовоз с 32 тоннами дизельного топлива. К счастью, никто не пострадал. Как полагают силовики, причиной стал нетрезвый водитель автомашины «ВАЗ», который подрезал бензовоз. А в ДТП в районе города Асбеста погиб пешеход.

Совсем не до новогоднего настроения владельцам фермы в деревне Гарёвка Верещагинского района Пермского края. Она сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожарным удалось спасти из огня 18 коров и 79 свиней.

Уже известно, что ферма принадлежит местному монастырю. Как полагают дознаватели, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи.