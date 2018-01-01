Лондон, 1 января, 2018, 19:52 — ИА Регнум. 1 января на стадионе «Бет365» был разыгран матч 22-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Сток Сити» и «Ньюкасл». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «сорок».

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На 72-й минуте испанский нападающий Айосе Перес открыл счет после ассиста Джейкоба Мерфи — 0:1.

Статистика матча («Сток Сити"/"Ньюкасл»)

Удары 8/12

Удары в створ 3/6

Владение 54%/46%

Фолы 8/10

Набрав 22 очка «Ньюкасл» поднялся на 13-ю строчку. «Сток Сити» остался висеть над «зоной вылета» с 20-ю очками.

Составы на матч:

«Сток Сити»: Батленд, Питтерс, Виммер, Зума, Эдвардс, Аллен, Адам, Кэмерон, Чупо-Мотинг, Шакири, Крауч.

«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Мерфи, Шелви, Диаме, Ритчи, Атсу, Перес.

Главный арбитр матча: Каванах.

Предупреждения: Манкильо — 26, Аллен — 54, Чупо-Мотинг — 60, Виммер — 67.

Голы: Перес 72 — 0:1.