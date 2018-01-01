«Сток Сити» не с мог набрать очков в матче с «Ньюкаслом»
Лондон, 1 января, 2018, 19:52 — ИА Регнум. 1 января на стадионе «Бет365» был разыгран матч 22-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Сток Сити» и «Ньюкасл». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «сорок».
На 72-й минуте испанский нападающий Айосе Перес открыл счет после ассиста Джейкоба Мерфи — 0:1.
Статистика матча («Сток Сити"/"Ньюкасл»)
Удары 8/12
Удары в створ 3/6
Владение 54%/46%
Фолы 8/10
Набрав 22 очка «Ньюкасл» поднялся на 13-ю строчку. «Сток Сити» остался висеть над «зоной вылета» с 20-ю очками.
Составы на матч:
«Сток Сити»: Батленд, Питтерс, Виммер, Зума, Эдвардс, Аллен, Адам, Кэмерон, Чупо-Мотинг, Шакири, Крауч.
«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Мерфи, Шелви, Диаме, Ритчи, Атсу, Перес.
Главный арбитр матча: Каванах.
Предупреждения: Манкильо — 26, Аллен — 54, Чупо-Мотинг — 60, Виммер — 67.
Голы: Перес 72 — 0:1.