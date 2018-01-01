Киев, 1 января, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили встретил Новый год в палаточном городе. Об этом политик сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михо

«Встречал Новый год в палаточном городке, — написал Саакашвили. — В широком кругу друзей. После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018 в другом месте».

По его словам, за «период борьбы» многие из его друзей попали в тюрьму или были травмированы.

«И всем им нужна поддержка, — написал Саакашвили. — В следующем году мы встретим Новый год под Верховной радой как традицию и как победители».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили обратился в Окружной административный суда Киева с иском, требуя признать незаконной и отменить экстрадиционную проверку, начатую против него.

Суд отказал ему.

Читайте также: Украинский вице-премьер назвала Саакашвили политическим вирусом

А также: Соратники Саакашвили напомнили правительству Грузии о России