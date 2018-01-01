Псков, 1 января, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Псковской области в праздничных новогодних гуляниях приняли участие более 27 тыс. жителей региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, самые массовые гуляния, по традиции, в новогоднюю ночь состоялись в областном центре — Пскове.

Новый год

Безопасность граждан и общественный порядок обеспечивали около 400 сотрудников органов внутренних дел, а также члены добровольных народных дружин. По данным ведомства, обошлось чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка.

Дежурные и аварийные службы региона в период праздников работают без выходных в круглосуточном режиме.

Как сообщили в комитете культуры Псковской области, новогодние мероприятия в учреждениях культуры региона пройдут до 13 января. Премьерные спектакли пройдут в Псковском областном театры драмы и областном театре кукол, музеи региона подготовили интерактивные театрализованные программы.

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Губернаторские ёлки по решению врио главы региона Михаила Ведерникова в этом году проходят не только в Пскове, но и в Великих Луках. На праздники приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники школ-интернатов, учащиеся коррекционных школ, ребята из многодетных и приемных семей, а также победители и номинанты Всероссийского конкурса «Семья года — 2017». В канун Нового года на губернаторских ёлках побывали около 1,3 тыс. детей, всего они примут 3 тыс. ребят. В Пскове губернаторские ёлки продлятся до 4 января, в Великих Луках — до 6 января.