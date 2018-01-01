Москва, 1 января, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 1 января в эфире юбилейного выпуска программы «Время», рассказал о том, какие новости 50-летней давности ему запомнились больше всего.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства рассказал, что его семья жила не очень богата, но, тем не менее, она смогла себе позволить приобрести телевизор.

Одной из новостей, поразивших его, стала весть о создании в СССР сверхзвукового гражданского самолета ТУ-144.

Владимир Путин отметил, что на тот момент создание подобной машины представлялось чем-то невероятным.

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Семья президента также интересовалась спортивными событиями, особый интерес был к противостоянию хоккейных сборных СССР и Канады, мать будущего президента России тогда болела за сборную СССР.

Напомним, первый выпуск программы «Время» впервые вышел в эфир 1 января 1968 года. Её основателем стал известный советский журналист Юрий Летунов. До этого в эфир выходила передача «Телевизионные новости».