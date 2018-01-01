Сеул, 1 января, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Руководство Южной Кореи поддержало решение северокорейского лидера Ким Чен Ына, который решил отправить сборную страны на зимние Олимпийские Игры 2018 года в Пхенчхане, об этом 1 января сообщил телеканал «Вести».

Gilad Rom Флаг КНДР

Как заявил представитель администрации президента Южной Кореи Пак Су Хён, успешное начало Олимпийских игр будет способствовать установлению стабильности «не только на Корейском полуострове, но и по всей Восточной Азии и во всем мире».

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Также сообщается, что с одобрением подобного решения Ким Чен Ына выступил оргкомитет Олимпиады.

Его представители отметили, что подобный поступок стал бы «проявлением истинного олимпийского духа».

Напомним, ранее Ким Чен Ын, поздравляя граждан КНДР с новым годом, заявил, что стране необходимо улучшать отношения с Южной Кореей.

После этого он сообщил зрителям, что власти намерены отправить сборную КНДР на зимнюю Олимпиаду 2018.