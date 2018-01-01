Москва, 1 января, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Вопреки плюсовым температурам, дождю и абсолютно незимней погоде III новогодний фестиваль Александра Ковтунца «Ледовая Москва» — единственный ледовый городок в Москве, который сохранился. Как сообщает оргкомитет мероприятия, все ледовые скульптуры — уникальные композиции 32 стран-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также фигуры для фотосессий, ледовая гостиная и баня — будут открыты для посетителей 2 января с 11:30 до 22:30. Напомним, фестиваль «Ледовая Москва» открылся 29 декабря, но из-за аномальной оттепели, чтобы спасти ледовую сказку, все ледовые фигуры были накрыты шатрами.

Пресс-служба фестиваля «Ледовая Москва» «Ледовая Москва» засияет ледовыми скульптурами

«Шоу должно продолжаться!» — график шоу на сцене «Ледовой Москвы» сохраняется: в 15:30, 17:30 и 19:30 гостей фестиваля ждут удивительные номера: французские пантомимы, кофе-шоу и баварские танцы, африканские барабанщики и аргентинское танго. На площадке работает парк старинных русских забав — «Закрутиха», аниматоры в ярких костюмах представляемых в этот день стран, а также озорные Снеговики-мячи и Снегурочки!

По словам руководителя «Ледовой Москвы» Александра Ковтунца, «родина футбола — Англия — встретит зрителей 4,5-метровым Гулливером, легендарным двухэтажным английским автобусом и профилем лучшего сыщика всех времен и народов — Шерлока Холмса. Испанские страсти заледенеют в вихре хабанеры, а в шлейфе платья Кармен притаится расплавленное Сальвадором Дали время, в котором у любого испанца всегда есть место для корриды и подвига, как и подобает настоящему странствующему рыцарю. Фигура Дон Кихота также будет в композиции, представляющей Испанию».

О каком футболе может идти речь без Аргентины! Перипетии футбольных страстей хорошо ложатся на страстную мелодию аргентинского танго — высеченные изо льда фигуры танцовщиков, на фоне прославленных имен игроков национальной сборной Аргентины: Марадоны, Месси, Агуэро, Батистуто — такое никого не оставит равнодушным. От Германии свое почтение зрителям ледового города засвидетельствует сам Себастьян Бах. Сопровождать гения в русском ледовом путешествии будут: барон Мюнхгаузен на ядре и веселая четверка бременских музыкантов — на бэк-вокале. Конечно, в таком мощном футбольном путешествии не обойтись без Бразилии и статуи Христа Искупителя. А как же Португалия? Организаторы фестиваля твердо заверили: «Криштиану Роналдо — будет!».

А ещё будет открыта уникальная, единственная в Москве — ледовая изба с ледовой баней, в которой можно хорошенько попариться горячей русской душе и сделать незабываемы фото в ледяном антураже. Все новогодние праздники в «Ледовой Москве» только начинаются — мы еще покатаемся, посмотрим на сверкающий лед, потанцуем и посмеемся — «Ледовая Москва» — близко!

Время работы: с 11:30 до 22:30.

Дни работы: 2 — 8 января.

Стоимость входных билетов: 350 р. — взрослый, 250 р. — детский, дети до 5 лет — бесплатно.

Место проведения: Входная площадь Парка Победы.

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