Красноярск, 1 января, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Новогодний праздник и день рождения будут отмечать в один день 18 малышей, родившихся сегодняшней ночью в Красноярске. Как сообщает сегодня, 1 января, «НГС-Новости» со ссылкой на материалы регионального минздрава, новорожденными стали 6 девочек и 12 мальчиков.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новорожденная. Перинатальный центр ДАР

Больше всего детей (по 6 новорожденных) появились на свет в Первом и Пятом родильных домах Красноярска. А самые первые в 2018 году роды случились в 1 час 10 мин в Красноярском межрайонном родильном доме №1. Вес малышки составил 3800 грамм.

В среднем же детей в Красноярске рожали почти каждый час.

Напомним, помимо радости, связанной с появлением новой жизни, рожениц обрадовал и президент России Владимир Путин, объявивший об учреждении адресного ежемесячного денежного пособия россиянам, у которых родился первенец.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, соответствующий законопроект Госдума РФ одобрила в конце прошлого года. Средний размер пособия семьям, где первый ребёнок родился после 1 января 2018 года, составляет порядка 10 тысяч рублей.