Грозный, 1 января, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Рамзан Кадыров поздравил граждан России с Новым годом, 1 января в мессенджере Telegram он опубликовал видеоролик, в котором прочитал стихотворение.

Gendargno Рамзан Кадыров

Кадыров напомнил зрителям, что ранее он давал обещание по поводу того, что прочитает новогодний стих.

«Слушайте и не говорите, что вы не слышали», — сказал руководитель республики перед зачтением стиха, который состоит из двух четверостиший.

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«Серебристый конь резвится / На пушистом льду, / Выходи в снежки сразиться / В этом же году! / И не злись, мой друг солидный, / Если попаду. / Пусть останутся обиды / В этом же году!», — продекламировал политик.

«В лес пойду за синей елкой, / Там не пропаду. / Грусть сметет она метелкой / В этом же году! / Будь, Даймохк, всегда счастливым, / Верь в свою звезду! / Станешь ты еще красивей / В будущем году! Аллах Акбар, с Новым годом, с новым счастьем!», — так закончил глава республики своё поздравление.

Напомним, ранее компания «Медиалогия» признала Рамзана Кадырова самым цитируемым блогером. Аналитики сообщили, что его индекс цитируемости составил более 6 558,9 пунктов. Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин, его показатель — 4 377,6 пунктов, третью строчку заняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (3 600,1 пунктов).