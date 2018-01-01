Лондон, 1 января, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Британские биологи нашли необычное свойство у лекарства от диабета — оно может быть очень эффективным при лечении болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в статье в журнале Brain Research.

Лекарства

При болезни Альгеймера в мозге человека наблюдается дефицит факторов роста (GLP-1, GIP и глюкагон) — соединений, стимулирующих развитие тканей. Исследователи из университета Ланкастера выяснили, что в качестве средства от болезни эффективен новый препарат от диабета, воздействующий на три гена роста.

Это выяснилось еще во время испытаний предыдущей версии препарата, однако и новый обладает теми же свойствами: он может помогать людям, страдающими от болезни Альцгеймера. Считается, что этот синдром вызывается накоплением в нейронах патогенного вещества, белка бета-амилоида, который образуется из «обрезков» белка APP.

Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток. В последние годы выяснилось, что невосприимчивые к инсулину пожилые люди чаще подвержены развитию Альцгеймера. Ученые предположили, что лекарства от диабета второго типа могут помочь и при лечении старческого слабоумия.

Лекарство от диабета, созданное в 2015 году группой ученых из Германии и Канады, воздействующее на три гена роста, помогло проверить эту теорию. Неназванный препарат был добавлен в пищу мышей, в ДНК которых пересадили поврежденную версию человеческого гена APP.

Грызуны стали не только реже страдать от диабета, но и испытывали меньше проблем с памятью. А их мозг почти полностью очистился от бляшек бета-амилоида.

Теперь препарат ждут клинические испытания. Далее ученые собираются доказать, что эффективность работы препарата растет по мере увеличения дозы. Также лекарство проверят на безопасность для человека.