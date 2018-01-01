Вашингтон, 1 января, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Госдепартамент США подтверждает, что на борту самолета, потерпевшего крушение в Коста-Рике, были американские граждане.

Mariordo Самолёт авиакомпании Nature Air

По данным Госдепа, в авиакатастрофе 31 декабря погибли «ряд граждан США». Это были туристы.

«Мы можем подтвердить, что ряд граждан США погибли в авиакатастрофе в Коста-Рике 31 декабря 2017 года», — приводит РИА Новости заявление представителя американского дипломатического ведомства.

Ранее президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис в своем Facebook сообщил, что 10 из 12 погибших — это американские туристы. Еще два человека — это пилоты.

Правительство страны выразило глубокое сожаление в связи с катастрофой. Президент уточнил, что одним из пилотов был двоюродный брат бывшего президента страны Лауры Ченчильи.

Небольшой самолет разбился в гористой местности на западе Коста-Рики. Машина авиакомпании Nature Air вскоре после взлета упала в лес и загорелась.