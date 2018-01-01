Южно-Сахалинск, 1 января, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Елка на центральной площади Южно-Сахалинска могла загореться из-за неудачно пущенной петарды, говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

Yuzhno-sakh.ru Сгоревшая новогодняя ёлка в Южно-Сахалинске

Основной версией причины пожара в администрации города назвали несоблюдение техники безопасности при запуске петард. В настоящее время комиссия по выявлению причин возгорания продолжает работу.

На месте сгоревшей 25-метровой ели установят 12-метровую елку, которая была приобретена для городского парка. Сейчас она стоит на стадионе «Космос», ее переместят в течение суток.

Напомним, в новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске загорелась искусственная ель, установленная на площади Ленина. Инцидент произошел около 1:00 ночи по местному времени.

Елку потушили прибывшие на место происшествия пожарные, она сгорела дотла. Погибших и пострадавших нет.