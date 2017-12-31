Анкара, 31 декабря, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Власти США вспоминают о демократии только тогда, когда это выгодно им. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Дюздже.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

«США заявили, что перестанут оказывать финансовую помощь ООН, — отметил Эрдоган. — И где же их демократия? Получается, что США вспоминают о демократии лишь тогда, когда им это на руку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители правительства США сообщили о достижении консенсуса относительно значительного сокращения финансирования бюджета ООН.

Так, в миссии США в ООН отметили, что бюджет на 2018—2019 годы будет сокращен на $285 млн.

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