Пермь, 31 декабря, 2017, 17:11 — ИА Регнум. В Пермском крае на трассе столкнулись легковой автомобиль «Рено» и машина ГАЗ-32 841 (предназначена для перевозки вахтовых работников). Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

ДТП

ДТП произошло в субботу вечером, 30 декабря, на 81 км автодороги Оса-Чернушка в Чернушинском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека, еще один пострадал.

«В результате автоаварии водитель иномарки и его два пассажира — мужчины 1981 и 1982 годов рождения — погибли на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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