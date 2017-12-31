Псков, 31 декабря, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Псковский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Литовской Республики, который обвинялся в незаконном приобретении и перемещении через границу наркотиков. Как сообщили сегодня, 31 декабря, в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 45-летний директор литовской фирмы обвинялся в том, что 17 ноября 2016 года на большегрузном автомобиле с прицепом он перевёз гашиш через Государственную границу Российской Федерации с Эстонской Республикой.

(сс) succo Суд

Наркотики были обнаружены и изъяты в ходе таможенного осмотра его автомобиля на таможенном посту в Шумилкино в Псковской области. Общее количество изъятого наркотика составило около 360 кг.

Гражданину Литвы было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 и ч. 3 статьи 30, ч. 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Псковский областной суд приговор его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не единственный случай контрабанды наркотиков, выявленный в Псковской области. Ещё одному гражданину Литвы, задержанному в ноябре 2016 года на границе, грозит пожизненное заключение за контрабанду около 30 кг наркотиков.

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