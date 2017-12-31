Краснодар, 31 декабря, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Причиной стрельбы в станице Ладожской Краснодарского края мог стать бытовой конфликт, сообщает 31 декабря телеканал РЕН ТВ.

Стрельба

По информации телеканала, трое застреленных в кафе мужчин ранее якобы изнасиловали дочь одного из стрелявших.

Стоит отметить, что правоохранители эти сообщения пока не подтверждают.

Напомним, подозреваемые в убийстве троих человек в кафе станицы Ладожской были задержаны спустя несколько часов.

У них изъято оружие, сходное по особенностям с тем, из которого были застрелены люди.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 декабря около 2:00 мск в полицию поступило сообщение о стрельбе в станице Ладожской Краснодарского края. Прибывшие полицейские обнаружили тела троих застреленных мужчин.