Ереван, 31 декабря, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В Тбилиси пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и автобуса. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Tysto Авария

Сообщается, что столкнулись легковой автомобиль и автобус, который следовал по международному маршруту из России в Ереван. Столкновение произошло у Сухого моста в Тбилиси.

«Следовавший из России в Ереван автобус Mercedes Neoplan столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии водитель и четверо пассажиров легковой машины скончались», — сказано в сообщении МЧС Армении.

Уточняется, что среди погибших нет граждан Армении.