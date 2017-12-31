Пекин, 31 декабря, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин считает, что его страна готова к консолидации политического и стратегического доверия с Российской Федерации в наступающем 2018 году. Об этом Си Цзиньпин написал в новогоднем поздравлении президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает сегодня, 31 декабря, агентство Синьхуа.

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«Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что ранее российский лидер Владимир Путин также поздравил Си Цзиньпина с наступающим новым годом и подтвердил готовность по наращиванию стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Путин отметил, что товарооборот между двумя странами неуклонно растёт, наблюдается высокая динамика обменов в научно-технической, гуманитарной, культурной сферах. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин очень эффективно взаимодействуют на мировой арене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни уходящего года в Китае произошли значительные внутриполитические изменения, оставшиеся незамеченными в большинстве стран мира.

Стало известно, что Народная вооруженная милиция Китая (аналог российской Национальной гвардии) в полночь 1 января 2018 года будет переведена под единое руководство Военного совета Центрального Комитета Коммунистической партии КНР (ЦК КПК). Ранее эта силовая структура находилась под совместным управлением Военного совета ЦК КПК и Государственного совета КНР.

Ряд экспертов считает, что это событие означает консолидацию национальной китайской элиты и ослабление позиций прозападной элиты, которая контролирует Госсовет.