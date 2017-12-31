Санкт-Петербург, 31 декабря, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Подозреваемый в причастности ко взрыву в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает «Фонтанка».

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

По данным издания, мужчина является жителем Красносельского района города. С ним беседуют следователи. Местные СМИ также сообщают, что петербуржец является последователем оккультного течения New Age («Новая эра»).

Как пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко, следствие будет ходатайствовать о помещении подозреваемого под стражу.

Напомним, о задержании организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в супермаркете на Кондратьевском проспекте 30 декабря информировал Центр общественных связей ФСБ РФ. Также сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в торговом зале магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. Мощность взрывного устройства составляла 150 г в тротиловом эквиваленте.

Бомба находилась в камере хранения. Пострадали 18 человек — персонал и посетители магазина, они получили осколочные ранения. Тяжелораненых среди них нет, дети при ЧП не пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он отметил, что при задержании террористов необходимо действовать согласно закону, однако в случае угрозы жизни допускается в плен их не брать, а ликвидировать. Председатель СКР Александр Бастрыкин считает, что инцидент должен быть квалифицирован как покушение на убийство.

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