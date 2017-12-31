Москва, 31 декабря, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Находящимся в Иране российским гражданам рекомендовано избегать мест массового скопления людей. Предупреждение опубликовано на официальной странице МИД России в соцсети Facebook.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

В сообщении говорится о вызванных социальным недовольством манифестациях, которые проходят в крупных городах Ирана, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. Отмечается, что участники акций вступают в конфликты со стражами порядка.

Как передает BBC, антиправительственные демонстрации в Иране продолжаются несколько дней, в ряде случаев протесты переросли в беспорядки и привели к насилию. Десятки манифестантов арестованы.

Так, два человека получили огнестрельные ранения в городе Доруде на западе страны. По некоторым данным, раненые скончались. В других городах протестующие поджигали полицейские машины, нападали на правительственные здания.

В Тегеране местом сбора протестующих стала площадь Азади. В Мешхеде манифестанты сожгли полицейский мотоцикл.

Отмечается, что иранцы возмущены коррупцией и падением уровня жизни. Акции протеста стали наиболее крупными с 2009 года.

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