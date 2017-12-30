Москва, 31 декабря, 2017, 00:49 — ИА Регнум. Три человека получили ранения в результате конфликта, который произошел в центре Москвы. Злоумышленник действовал из ревности, сообщает 31 декабря телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

BenjaminNelan Стрельба

Поздно вечером 30 декабря возле бара на Никольской улице произошла потасовка между несколькими молодыми людьми. Один из участников конфликта стал стрелять по оппонентам из пистолета.

Отмечается, что злоумышленник ранил троих — девушку и двоих мужчин. Двое из пострадавших получили серьёзные огнестрельные ранения головы, их состояние — крайне тяжелое. Еще один человек находится в тяжелом состоянии, однако медики за его жизни не опасаются.

По словам очевидцев, участники конфликта — девушка, ее бывший возлюбленный и новый знакомый. Мужчина, расставшийся с девушкой, приревновал ее к новому спутнику и расстрелял обоих. Еще один человек оказался ранен случайно.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение об инциденте по адресу Никольская улица 15, строение 1 поступило в правоохранительные органы в 22:32 мск 30 декабря. Злоумышленника, устроившего стрельбу, разыскивают. На месте работают сотрудники специальных служб.

Напомним, 27 декабря перестрелка произошла на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве. По версии следствия, между бывшим владельцем предприятия Ильёй Аверьяновым и новыми руководителями произошел конфликт, в дальнейшем экс-директор открыл огонь по людям. Один человек погиб, стрелявшего задержали и поместили под арест.

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