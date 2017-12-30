Ереван, 30 декабря, 2017, 23:57 — ИА Регнум. По нагорно-карабахскому урегулированию есть конкретные предложения, принципы, которые и являются основой переговорного процесса, что ещё раз подтвердило венское заявление. Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Photolure Эдвард Налбандян

По его словам, существенная разница в подходах Армении и Азербайджана по карабахскому вопросу в том, что Баку пытается представить какие-то вымышленные предложения, сделанные якобы сопредседателями, представить какие-то выдуманные переговорные процессы, которые не соответствуют действительности.

Налбандян подчеркнул, что здесь сложно изобрести велосипед, сопредседатели неоднократно выступали с предложениями по урегулированию карабахского конфликта, они поднимались и на уровне президентов.

«Армения не раз говорила, что мы готовы на основе предложений и элементов принципов, указанных в этих заявлениях, которые представлены в виде единого целого, продолжать переговоры, идти к урегулированию. Заявление, сделанное именно во время последнего министерского саммита в Вене, на уровне министров стран-сопредседателей, еще раз подтвердило, что есть конкретные предложения, принципы, и именно они считаются основной данного переговорного процесса», — заявил глава МИД Армении.

Говоря о встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Вене, Налбандян подчеркнул, что в целом она прошла в положительной атмосфере. Но сразу же после нее со стороны Баку стали звучать многочисленные необоснованные обвинения, воинственная риторика.

На вопрос, что все-таки обсуждается за закрытыми дверями, глава МИД Армении ответил: «Смотря какая встреча, смотря на каком этапе находится переговорный процесс».

Он также подчеркнул, что Баку всячески пытается показать, что никаких договоренностей нет, делается всё для того, чтобы они не были претворены в жизнь, и даже говорилось о том, что якобы Армения выдвигает предусловия, что далеко от действительности.

«Раскрою скобки: я спросил у своего коллеги, ладно, вот президенты договорились предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности, а может ли сегодня Азербайджан подтвердить обязательства по соглашениям 1994—95 годов? И это не только наше требование, это тот призыв, с которым на протяжении многих лет выступают страны-сопредседатели. И Армения, и Карабах всегда заявляли о том, что остаются верны этим соглашениям, а Баку всеми способами пытается отступить от этих соглашений», — сказал Налбандян.